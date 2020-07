Mes, pressing di Gualtieri: tensioni di cassa senza il Fondo (Di venerdì 24 luglio 2020) Nonostante la frenata di Conte il ministro dell’Economia punta ad attivarlo per coprire uscite già in bilancio. Speranza invece vorrebbe utilizzarlo per nuove spese in Sanità Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Mes pressing Pressing di Gualtieri sul Mes: tensioni di cassa senza il Fondo Il Sole 24 ORE Pressing su Conte (e sul M5s) per il Mes. Servono soldi e servono subito

Torna alla ribalta la discussione sul Mes: Pd, Movimento 5 Stelle i Italia Viva in pressing sul premier Conte (e sul Movimento 5 stelle). Conte sperava di avere più tempo a disposizione, invece la sen ...

Gestione delle risorse europee post-Covid: Conte sotto assedio dei partiti

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assediato per la gestione delle risorse europee post-Covid: il pressing dei partiti cresce e sembra convergere sulla necessità di istituire una Commissione b ...

