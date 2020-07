Le regine del post lockdown si fermano a vicenda: tra Milan e Atalanta è 1-1 (Di sabato 25 luglio 2020) Chi sperava nell’epilogo del vincitore e vinto nello scontro diretto tra le regine del post lockdown deve restare deluso. A San Siro non si va oltre un pareggio dai significati estremamente diversi per Milan e Atalanta costrette a spartirsi un 1-1 che in fondo rischia di non accontentare nessuna delle due senza però provocare troppi danni alla classifica di entrambe le squadre. E’ una prova di forza indubbiamente per la formazione rossonera di Stefano Pioli che senza Romagnoli, Bennacer e Theo Hernandez riesce a trovare la forza di passare in vantaggio con Calhanoglu per poi farsi rimontare dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, allo stop dopo la vittoria sul Bologna. Il Milan fallisce l’appuntamento con il sorpasso momentaneo sulla Roma e ... Leggi su sportface

