Juventus campione d’Italia se: tutte le combinazioni e quanti punti servono (Di venerdì 24 luglio 2020) Juventus campione d’Italia se: tutte le combinazioni e quanti punti servono Festa scudetto rinviata per la Juventus dopo la sconfitta rimediata con l’Udinese; quanto manca ai bianconeri per vincere il nono titolo consecutivo e il primo dell’era Sarri? Cosa può ancora accadere guardando la classifica e il calendario della Serie A.Segui Termometro Politico su Google News Juventus: festa Scudetto solo rimandata? In questo momento la classifica di Serie A vede in testa la Juventus con 80 punti, segue la sorprendente Atalanta di Gasperini a 6 punti di distanza dalla vetta, quindi, a sette lunghezze dai bianconeri si trova l’Inter. Al quarto posto ... Leggi su termometropolitico

