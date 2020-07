Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo» (Di sabato 25 luglio 2020) Via al procedimento che potrebbe portare a una multa milionaria o alla revoca La società ribatte: una contestazione che non esiste, tutto è già stato superato Leggi su ilsecoloxix

AnnaMar74773335 : RT @ErmannoKilgore: Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo» - Il Secolo XIX https:… - costa577 : Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo»… - soleterramare : RT @ErmannoKilgore: Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo» - Il Secolo XIX https:… - gjscco : RT @OmbraDuca: Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture mette sotto inchiesta Autostrade per l’Italia per i cantieri nelle galleri… - micheladania : RT @ErmannoKilgore: Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo» - Il Secolo XIX https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero processa Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo» Il Secolo XIX Business news: Brasile, ministro Energia, "nessuna intenzione di privatizzare Petrobras"

Brasilia, 27 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - La privatizzazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras non è nei programmi del governo del Brasile. È quanto ha affermato il ministro dell ...

Trentini, pm chiede condanna a 3 anni e 4 mesi per Cappato e Welby: “Agirono per nobili intenti”

È in corso l’ultima udienza del processo a Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini. Il pm chiede per loro una condanna a 3 anni e 4 mesi: “Chiedo la condanna ma con tutte le attenua ...

Brasilia, 27 lug 01:00 - (Agenzia Nova) - La privatizzazione della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras non è nei programmi del governo del Brasile. È quanto ha affermato il ministro dell ...È in corso l’ultima udienza del processo a Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini. Il pm chiede per loro una condanna a 3 anni e 4 mesi: “Chiedo la condanna ma con tutte le attenua ...