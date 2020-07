Conte: “Sono settimane di duro lavoro. Eriksen deve continuare con serietà” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida con il Genoa di domani sera, gara valida per la 36esima giornata di Serie A: “Stiamo vivendo un’esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di gara sono differenti per il tempo e non per il periodo. Giochiamo e ci alleniamo a temperature molto alte, in modo compresso per far sì che si potesse terminare questo campionato. Un’esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima stagione”. Conte presenta il Genoa: “Al di là dell’avversario, dobbiamo guardare in casa nostra e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione. Abbiamo studiato il Genoa in poco tempo, c’è grande ... Leggi su alfredopedulla

