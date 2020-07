Vino, via libera al taglio volontario della produzione Doc, Igt e Docg (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Uno strumento molto atteso che arriva in soccorso delle aziende vitivinicole che puntano sulla qualità e che sono state fortemente penalizzate dal lockdown, con il forte rallentamento delle vendite del canale Horeca e dell’export, e un conseguente aumento degli stock di prodotto invenduto a ridosso della nuova campagna vendemmiale. Così Cia-Agricoltori Italiani commenta con soddisfazione la firma del decreto del Mipaaf, di concerto con il Mef, sulle disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Dl Rilancio, che stanzia 100 milioni per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.“Anche se il decreto arriva quasi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Vino, via libera al taglio volontario della produzione Doc, Igt e Docg - nestquotidiano : Vino, via libera al taglio volontario della produzione Doc, Igt e Docg - summerofciuccio : @pasquino2000 @Stupormundi66 È incredibile. Mi ricordo le battute su Bertinotti al circolino Arci ma nessuno si è m… - IdeawebTV : A Santo Stefano Belbo arriva “Calici di Stelle”, l’appuntamento per tutti gli amanti del vino… - Italpress : Vino, via libera al taglio volontario della produzione Doc, Igt e Docg -

Ultime Notizie dalla rete : Vino via Vino, via libera al taglio volontario della produzione Doc, Igt e Docg Calabria News Una vendemmia 2020 a prova di Covid-19: le previsioni del Sud Italia

Dopo una delle vendemmie più scarse degli ultimi 50 anni (2017), una tra le più abbondanti (2018) e dopo un’annata abbastanza nella norma (2019) arriva la vendemmia targata “Covid”, a chiudere un quad ...

Vino, via libera al taglio volontario della produzione Doc, Igt e Docg

ROMA (ITALPRESS) – Uno strumento molto atteso che arriva in soccorso delle aziende vitivinicole che puntano sulla qualità e che sono state fortemente penalizzate dal lockdown, con il forte rallentamen ...

Dopo una delle vendemmie più scarse degli ultimi 50 anni (2017), una tra le più abbondanti (2018) e dopo un’annata abbastanza nella norma (2019) arriva la vendemmia targata “Covid”, a chiudere un quad ...ROMA (ITALPRESS) – Uno strumento molto atteso che arriva in soccorso delle aziende vitivinicole che puntano sulla qualità e che sono state fortemente penalizzate dal lockdown, con il forte rallentamen ...