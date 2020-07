Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiale del match tra Udinese e Juventus: Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey,Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. FOTO: Twitter Juventus L'articolo Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #UdineseJuve ?? Con noi c'è Franco #Causio ?? LIVE QUI ?… - hlnsport : LIVE. Verovert Juventus tegen Udinese negende scudetto op rij? - n1co_bacc : Pronostichiamo Udinese Juventus 1-3 Lazio Cagliari 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

La Juventus sarà campione d’Italia con tre giornate di anticipo? Lo scenario è possibile grazie allo strappo che i bianconeri hanno operato nel post-lockdown, soprattutto nei primi turni estivi. Con q ...19.17 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 19.00 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 18.34 Per quanto concerne il ca ...