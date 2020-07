Udinese, De Paul: «Siamo contenti. Dybala un fuoriclasse» (Di giovedì 23 luglio 2020) Rodrigo De Paul commenta il match contro la Juventus: le dichiarazioni del centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro la Juventus. PRESTAZIONE – «Sono molto contento. Abbiamo affrontato la squadra migliore d’Italia, non era facile perché in questo percorso sono successe cose un po’ brutte come perdere tanti punti al novantesimo. Giravano un po’ le cose al contrario. Riuscire a vincere una partita così fa molto piacere». POST LOCKDOWN – «Ho lavorato tanto, anche con doppi allenamenti. Mi sono allenato con un preparatore, anche ora sto con lui. C’è stato un mese per spingere. Nel calcio rimane quello che fai ... Leggi su calcionews24

