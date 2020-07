Surface Duo: arriva la certificazione FCC (Di giovedì 23 luglio 2020) Surface Duo, il primo dispositivo Android di Microsoft, ha da poco superato la certificazione FCC e il suo lancio si avvicina. certificazione FCC La certificazione presso la Federal Communications Commission (FCC) è una fase essenziale per rilasciare un dispositivo negli Stati Uniti. Inoltre, secondo Windows Central, Surface Duo è in fase di validazione della produzione; si tratta di una fase che dura poche settimane e successivamente il device può essere lanciato. Nei documenti della certificazione sono menzionati entrambi gli schermi e i test di connettività (LTE, Wi-Fi, Bluetooth e GSM). Da segnalare che il risultato del test NFC è segnato come “N/A” e ciò dovrebbe confermarne la mancanza. Lancio durante l’estate? La ... Leggi su windowsinsiders

