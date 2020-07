Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: i biancocelesti vincono in rimonta e accorciano sull’Inter (Di giovedì 23 luglio 2020) La Lazio batte il Cagliari in rimonta.Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Lazio e il Cagliari, che si sono affrontati in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A. Partono subito molto bene entrambe le squadre, che si affrontano a viso aperto alla ricerca del gol del vantaggio. Dopo solo tre minuti i rossoblù passano in vantaggio grazie ad uno straordinario calcio di punizione battuto da Joao Pedro: il direttore di gara annulla però la rete dal momento che la punizione era indiretta.Dopo un primo tempo di assoluta parità, gli ospiti riescono a passare in vantaggio poco prima del fischio dell'arbitro: Ionita serve in area di ... Leggi su mediagol

