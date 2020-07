Sbarchi a Lampedusa: arrivati oltre 550 migranti (Di giovedì 23 luglio 2020) Non si ferma gli Sbarchi a Lampedusa dove ormai l’hotspot è al completo collasso. Basti pensare che nella struttura di contrada Imbriacola, che ha una capienza di un centinaio di persone, ce ne sono ben 675. Nelle ultime 24 ore, con una trentina di Sbarchi, sono arrivate più di 550 persone. Ieri 280 di loro sono stati trasferiti a Porto Empedocle, ma la senatrice leghista Angela Maraventano, che chiede una nave quarantena, ha detto:“Hanno bloccato il traghetto passeggeri che stava facendo rotta per Porto Empedocle per fare salire un gruppo di migranti tunisini e trasferirli sulla terraferma”Proprio oggi a Lampedusa è attesa la visita di Matteo Salvini che darò tappa anche nell’hotspot di contrada Imbriacola. Intanto continuano gli avvistamenti e i ... Leggi su blogo

matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - LegaSalvini : ALTRI SBARCHI A LAMPEDUSA: HOTSPOT PIENO, AL VIA IL TRASFERIMENTO DEI MIGRANTI - LegaSalvini : MIGRANTI, NUOVI SBARCHI A LAMPEDUSA. NELL’HOTSPOT OLTRE 400 PERSONE - GiorgioBergesio : Solo nella giornata di ieri si sono registrati 689 sbarchi! L'Italia, con il Governo #GialloRosso, è tornata a esse… - dib309mar : RT @claudio_2022: La Lamorgese ci prende per il culo. Accoglie infetti e jihadisti ma mette all'erta sulla movida e aperitivi. Intanto sull… -