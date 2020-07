Luca Ruini eletto presidente di Conai (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Luca Ruini è il nuovo presidente di Conai. Lo ha eletto all'unanimità, durante la sua prima riunione a Milano, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Nazionale Imballaggi, che aveva già designato i nuovi consiglieri lo scorso 6 luglio a Milano in occasione dell'Assemblea annuale.Ruini prende oggi il testimone da Giorgio Quagliuolo: sarà presidente per il triennio 2020-2022.Emiliano d'adozione, 55 anni, è già stato membro del Consiglio di Amministrazione Conai dal 2002 al 2008 e dal 2011 al 2017, operando su tutti i tavoli coinvolti nella definizione del sistema italiano di gestione del Packaging Waste e guidando il Gruppo di lavoro Prevenzione.Laureato in Ingegneria ... Leggi su iltempo

