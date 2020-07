In campo per i record o riposo-Champions: come verrà gestito Cristiano Ronaldo in caso di Scudetto? (Di giovedì 23 luglio 2020) Cristiano Ronaldo, come da abitudine, sarà ancora uno dei tre interpreti dell'attacco della Juventus anche contro l'Udinese, nel match che potrebbe valere il nono Scudetto consecutivo per il club bianconero. Ma quale sarà la gestione del portoghese da parte di Maurizio Sarri in caso di successo anticipato? Juventus v SS Lazio - Serie A Le strade percorribili dal tecnico sono sostanzialmente due: continuare a mandarlo in campo per continuare a fargli strappare record personali o farlo riposare... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : campo per In campo per la storia: stasera la Reggiana vuole tornare grande La Gazzetta di Reggio Al via il Piano Caldo per persone anziane

Offrire occasioni di intrattenimento e socializzazione per le persone anziane e contribuire a contrastare i possibili disagi legati alle temperature elevate. Questo il fine del Piano Caldo attivato da ...

Rimedi naturali: alla scoperta dell’olio CBD

il che lo rende molto sicuro e per niente invasivo. Gli effetti rilassanti della canapa non li scopriamo di certo oggi, tuttavia poter usufruire solo di questi, senza assumere THC, può aprire numerose ...

