“È lui che non vuole…”. Caterina Balivo, le voci di crisi col marito Guido. E lei è costretta a parlare (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo aver faticato per tanti mesi con la trasmissione ‘Vieni da me’, la conduttrice televisiva Caterina Balivo è adesso in vacanza e si sta riposando ai massimi livelli per farsi trovare pronta nella prossima stagione tv. Non si sa ancora quale sarà il suo futuro, ma intanto pensa esclusivamente a rilassarsi. Nonostante sia lontana dalle telecamere, qualche problema deriva dai social network. Infatti, spesso pubblica foto di lei e condivide ciò che è intenta a fare in queste giornate. Alcuni utenti hanno però notato un aspetto particolare. Mentre si gode la meraviglia di Favignana, tra relax e famiglia, la donna punta quasi sempre l’attenzione sulla figlia Cora. Quindi, i suoi follower non capiscono il perché dia così poco spazio al marito Guido Maria ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Invece di occuparsi di smaltire 5 milioni di ecoballe e tonnellate di rifiuti tossici, invece di riaprire i troppi… - ItaliaViva : #Salvini ha detto che questo accordo è una fregatura grossa come una casa? Sono d'accordo con lui: è oggettivamente… - makkox : per lui il modello perfetto è quello che prendi i soldi, li fai spari' e bonanotte. Chiaro che sotto quell'asticell… - PatrickGatineau : @enzobianchi7 ?????? L'uomo che non ha lo spirito di Dio non può ricevere le verità che provengono da questo Spirito:… - nelloscherrieez : RT @asialoveslarry: Raga c'è ancora la possibilità che Zayn twitti calmatevi, lui è a LA da loro sono le 7:44 non si è ancora svegliato. -

Ultime Notizie dalla rete : lui che Real Madrid, Modric stuzzica Cristiano Ronaldo: "Sicuri che avremmo vinto anche senza lui" Corriere dello Sport Stash Fiordispino rivela che il beb che avr con la fidanzata Giulia Belmonte sar

Stash, leader dei The Kolors, ha annunciato ai suoi fan il sesso del suo primo figlio. Lui e la sua compagna Giulia Belmonte, tra l’altro la loro prima foto insieme ha… Leggi ...

Temperatura Alta Cpu Intel I7 4790

Ho un pc assemblato Intel I7 4790 (non 4790k) con 16 giga di ram e 3 hard disk meccanici, come dissipatore monta quello stock originale Intel e noto che la temperatura spesso va a 100 gradi (sopratutt ...

Stash, leader dei The Kolors, ha annunciato ai suoi fan il sesso del suo primo figlio. Lui e la sua compagna Giulia Belmonte, tra l’altro la loro prima foto insieme ha… Leggi ...Ho un pc assemblato Intel I7 4790 (non 4790k) con 16 giga di ram e 3 hard disk meccanici, come dissipatore monta quello stock originale Intel e noto che la temperatura spesso va a 100 gradi (sopratutt ...