De Maggio su Koulibaly | ADL è onesto | senza i 100 mln qualsiasi club sbatte la testa

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul futuro di Koulibaly: "De Laurentiis è uno leale, lui dice che Koulibaly è un top player e vale 100 mln.

All’Ennio Tardini di Parma i crociati affrontano il Napoli per conquistare 3 punti che servono più per orgoglio che per la classifica. Il match inizia con un Politano in serata di grazia che dopo 240 ...Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a Radio Goal del futuro del calciatore ora in forza al Napoli di Gattuso, Koulibaly. Il giornalista di Mediaset, Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichia ...