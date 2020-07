Bordoni: viale Pretoriano ultima spiaggia disperazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “viale Pretoriano a Roma e’ la destinazione finale dei migranti che sbarcano sulle nostre coste? Un luogo dove abbandonarli al proprio destino e dimenticarsi di loro? Non e’ questo il Modello d’accoglienza che vogliamo, non e’ questa la Roma sporca e balorda in cui vogliamo vivere. Nella nostra Capitale vogliamo camminare a testa alta, invece a pochi passi dal Palazzo del Comando dell’Aeronautica Militare e da viale dell’Universita’ non ci si puo’ piu’ neanche avvicinare.” “Le Mura Aureliane sono invase da erba alta, cartoni, bottiglie, monnezza di ogni tipo. Insopportabile odore di feci e urina, sbandati e ubriachi molesti sin dal mattino. Alberi utilizzati come deposito di sacchi e borse dagli accampati di zona. Chi trasuda sporcizia, chi rigurgita ... Leggi su romadailynews

