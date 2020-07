Achille Lauro se ne frega. E pubblica il poster censurato (Di giovedì 23 luglio 2020) Achille Lauro se ne frega. E pubblica il poster censurato che doveva apparire per le strade di Milano. Il cantante è raffigurato come una barbie crocifissa su una croce di dolcetti. Niente da fare per la censura. Visualizza questo post su Instagram Questa é l'immagine che avreste visto oggi nel maxi-cartellone di Corso Como a Milano ma la pesante mano della censura delle ... Leggi su iltempo

