Zaniolo, messaggio d’amore alla Roma: “Amo questa maglia” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zaniolo giura amore alla Roma con una storia su Instagram, dopo gli ultimi giorni complicati: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme” Zaniolo sta vivendo alla Roma un periodo complicato, titubante. Sia per le voci che circolano sul suo futuro sia per il rapporto con Fonseca. Problema che sembra rientrato, con il centrocampista regolarmente convocato nonostante qualche acciacco, per sostituire Under. Il classe 1999, inizialmente non era stato inserito nella lista e una sua foto su Instagram con allegato un perentorio “sto bene”, aveva fatto discutere. Il talento giallorosso si è difeso negli scorsi giorni a degli attacchi social, condividendo una frase: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non ... Leggi su zon

