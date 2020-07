Tumore: una nuova analisi del sangue per riconoscere 5 tipi di cancro quattro anni prima (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tumore al seno: i benefici della dieta vegetale ipocalorica sfoglia la gallery Un semplice esame del sangue, indolore e rapido, capace di riconoscere le spie molecolari di ben cinque tipi di Tumore. Ma non solo. La cosa ancora più straordinaria è che la scoperta delle cellule malate può avvenire con un anticipo di quattro anni rispetto ai metodi tradizionali. Leggi anche › Tumore al seno, nuovo ... Leggi su iodonna

fanpage : Una raccolta fondi per aiutare Virginia - SanofiGenzymeIT : Una crescita anomala delle plasmacellule può portare a sviluppare il #mielomamultiplo, tumore del sangue tipico del… - GiulianaDaniel2 : RT @AngeloTani: Finalmente una bella notizia! “Una tecnica basata sull'analisi del sangue riconosce cinque forme di #tumore comuni con un… - gvkshell : @martin_ilardi @96woodsz No. Le malattie mentali sono importanti tanto quanto un qualsiasi altro tumore, ma non ven… - CostanzaBattis1 : RT @AngeloTani: Finalmente una bella notizia! “Una tecnica basata sull'analisi del sangue riconosce cinque forme di #tumore comuni con un… -