F1, la Ferrari sposta gli ingegneri Cardile e Sanchez in un nuovo reparto (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Ferrari cambia e sposta gli ingegneri Enrico Cardile e David Sanchez, come avevamo anticipato sulla Gazzetta dello Sport di lunedì. È stata creata, come spiega un comunicato ufficiale della Scuderia Ferrari, una nuova area, la Performance Development, in cui confluiscono Cardile e Sanchez, tra i ... Leggi su gazzetta

Le altre aree di competenza rimangono inalterate: Enrico Gualtieri è responsabile della Power Unit, Laurent Mekies è Direttore Sportivo e responsabile delle attività di pista mentre Simone Resta riman ...

La Ferrari cambia, Binotto: "Serviva una sterzata"

Roma, 22 lug. (askanews) - La Ferrari cambia e sposta gli ingegneri Enrico Cardile e David Sanchez, tra i principali responsabili dell'aerodinamica e del progetto della SF1000, nella neonata ...

Le altre aree di competenza rimangono inalterate: Enrico Gualtieri è responsabile della Power Unit, Laurent Mekies è Direttore Sportivo e responsabile delle attività di pista mentre Simone Resta riman ...