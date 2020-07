Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic fuori a cena: galeotto fu lo spot? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vuoi che uno spot possa essere galeotto? In questo caso verrebbe da dire: tempismo perfetto per conoscere una nuova persona. Ovviamente il riferimento non è casuale: parliamo infatti di Diletta Leotta, la conduttrice televisiva grande appassionata di calcio, e non solo per lavoro, che dopo quella che sembra essere la rottura ufficiale da Daniele Scardina, si è consolata con una cenetta apparentemente “intima” con l’asso del calcio, Zlatan Ibrahimovic. Leotta e Ibra: galeotto fu lo spot? Che tra i due ci sia dell’intesa era chiaro e lo si percepiva già dallo spot che i due hanno girato insieme per BuddyFit. Occhiate, ammiccamenti e un buon feeling che al principio ... Leggi su thesocialpost

