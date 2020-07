CorSport: Parma-Napoli, Lozano falso nueve o centravanti, Allan torna titolare dopo un mese (Di mercoledì 22 luglio 2020) Saranno sette i cambi di formazione scelti da Gattuso contro il Parma, rispetto alla partita di domenica scorsa contro l’Udinese. Sul Corriere dello Sport le decisioni dell’allenatore per il match di stasera. In porta la scelta è abbastanza obbligata, con Meret tra i pali, visto che Ospina non è stato convocato per affaticamento muscolare. In difesa i centrali saranno Maksimovic e Koulibaly, affiancati da Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana, Demme regista, con Fabian Ruiz e, soprattutto, il ritorno di Allan titolare, cosa che non accadeva dalla prima partita post stop da pandemia, contro il Verona, ormai un mese fa. Il tridente vede la novità Lozano falso nueve, complice la squalifica di Milik e la panchina da cui parte Mertens per il ... Leggi su ilnapolista

