Trattenuti illegittimamente caparre per il fotovoltaico: vittoria del Codacons in tribunale (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProvvedere al fabbisogno energetico delle proprie abitazioni attraverso il ricorso all’impianto fotovoltaico è una scelta da lodare e sostenere o almeno da non utilizzare come ulteriore inganno per i consumatori che decidono di intraprendere una scelta responsabile nei confronti dell’ambiente. Molti cittadini di diversi comuni cilentani si erano affidati alla società N.W.G spa che aveva garantito loro, a fronte di ben Euro 2.490,00 di anticipo, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico ad uso privato. La N.W.G, però, non aveva ben considerato il parere della Sovraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e di Avellino che non hanno ritenuto possibile l’istallazione degli impianti. Dinanzi ad un palese caso di mancata realizzazione dell’impianto ci ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Trattenuti illegittimamente Polizia rintraccia bimbo 7 anni sottratto al padre Agenzia ANSA Aumenti di stipendio agli operai forestali illegittimi, ora dovranno restituirli

Circa 20 mila forestali siciliani dovranno restituire gli aumenti di stipendio concessi nel maggio 2009 dall’allora Governo Lombardo. Si tratta di aumenti contrattuali giudicati illegittimi da una sen ...

Polizia rintraccia bimbo 7 anni sottratto al padre

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 04 LUG - La Polizia di Stato ha rintracciato un bambino di 7 anni sottratto nel 2017 dalla madre all'ex coniuge, residente a Fano. Il bimbo e il fratellino, affidati al ...

Circa 20 mila forestali siciliani dovranno restituire gli aumenti di stipendio concessi nel maggio 2009 dall’allora Governo Lombardo. Si tratta di aumenti contrattuali giudicati illegittimi da una sen ...(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 04 LUG - La Polizia di Stato ha rintracciato un bambino di 7 anni sottratto nel 2017 dalla madre all'ex coniuge, residente a Fano. Il bimbo e il fratellino, affidati al ...