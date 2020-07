No, i raggi UvC delle lampade non curano le persone dal Covid e «per l’Oms sono cancerogeni» (Di martedì 21 luglio 2020) Come spesso accade quando si fanno scoperte scientifiche di un certo calibro riguardanti il coronavirus c’è chi comincia a diffondere bufale e chi ne approfitta. Accade anche con la scoperta che i raggi solari possono neutralizzare la viralità del Covid. L’ultima è quella che riguarda il «proliferare di pubblicità su lampade che producono UvC» per sanificare gli ambienti. Seppure l’effetto disinfettante dei raggi solari sia accertato, queste la lampade «dovrebbero essere adoperate solo da operatori esperti e comunque mai davanti a estranei per evitare che i raggi colpiscano occhi e pelle», ha spiegato Bochicchio, fisico dell’ISS. LEGGI ANCHE >>> Ecco come funziona il ... Leggi su giornalettismo

