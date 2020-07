Maria Elena Boschi a Ischia, shorts e scollatura sexy: «Un’isola meravigliosa» (Di martedì 21 luglio 2020) Weekend di relax e cultura per Maria Elena Boschi, che ha trascorso qualche giorno in allegria alla scoperta di Ischia. Tra passeggiate per le stradine dell’isola e giri in barca al tramonto, la ex ministra ha fatto il pieno di spensieratezza. In shorts, camicetta dalla scollatura birichina e ballerine si è goduta panorama mozzafiato e ottima compagnia, ma senza dimenticare i follower a cui ha mandato qualche cartolina social dalla sua vacanza. Mancava solo il suo compagno Giulio Berruti e il quadretto sarebbe stato perfetto. “Non avevo mai visitato Ischia: che luogo incantato. Che isola meravigliosa! Felice di aver condiviso un weekend di relax e cultura con gli amici” ha scritto la Boschi a corredo delle ... Leggi su newscronaca.myblog

edyta92151706 : Quando scorgo la redenzione delle cose povere e sporche è un imprevisto meraviglioso - SikilyNews : - GiusPecoraro : RT @ElisabettaGall7: In mezzo a tutta questa indignazione per le offese via web a Laura #Castelli, vi risulta per caso che i grillini abbia… - 45acpjoe : @ReconditaArmon2 @UomoRango @AquilottoEddy @AQVILAROMANA @Luca92347104 @lucapetrux @docgabriele72 @1969_gianluca… - BCarazzolo : RT @repubblica: Csm, rinvio a settembre per Palamara. Ma Davigo non si astiene. Anche il renziano Ferri ricusa due dei suoi giudici [di LIA… -