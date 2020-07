Lutto nel calcio: a 30 anni stroncato dalla leucemia. “Sei stato un guerriero fino alla fine” (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiamava Luca Iannamorelli ed era non soltanto un ragazzo di 30 anni, ma anche un calciatore dilettante. Il ragazzo si è spento nella mattinata di ieri all’ospedale di Pescara. Luca stava lottando da mesi contro la leucemia e si trovava in ospedale da qualche giorno per un nuovo ciclo di chemioterapia, come scrive oggi Ornella La Civita sul quotidiano Il Messaggero: di ruolo attaccante, era molto noto in Abruzzo, un giocatore di riferimento delle serie minori. Attualmente era tesserato per la Polisportiva Morronese, ma negli ultimi anni aveva giocato anche per l’Aurora Sulmona (24 reti tra il 2014 e il 2017). Con la Morronese, tra Prima e Seconda Categoria, in tre stagioni aveva segnato 14 gol: era fermo dalla fine del 2019, dopo aver scoperto della malattia che stava indebolendo ... Leggi su caffeinamagazine

