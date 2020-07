Legambiente, “addio al 50% delle nostre coste sabbiose. In Italia erosi 1750 chilometri di litorale in 50 anni” (Di martedì 21 luglio 2020) Quasi il 50% delle nostre coste sabbiose è attualmente soggetto a erosione, un fenomeno che negli ultimi 50 anni ha fatto scomparire 40 milioni di metri quadrati di spiagge. Sono stati persi 23 metri di profondità di arenile su 1750 chilometri di litorale. A lanciare l’allarme su questa emergenza ambientale è Legambiente, che presenta oggi uno studio sullo stato di erosione delle coste in Italia e inaugura il portale dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani, piattaforma dove poter consultare analisi e risultati di ricerche scientifiche. Legambiente ha elaborato un quadro dell’evoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano

