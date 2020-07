La Ceres ironizza su Bruno Peres: "Basta inviarci questa m****". Tifosi furiosi (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA - Un tweet che fa discutere, e non poco. Ai Tifosi della Roma non è affatto piaciuto il post condiviso dalla famosa birra Ceres , in cui viene accostato Bruno Peres alla bottiglia del marchio, ... Leggi su corrieredellosport

Un tweet ironico, che però ha scatenato un vero e proprio finimondo, quello che Ceres ha pubblicato per pubblicizzare la birra rossa Red Erik. Il noto marchio, che finora ha sempre centrato alla perfe ...

