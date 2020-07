Elezioni Regionali: Gabriella Santillo (FdI) propone la sua candidatura (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La consigliera provinciale Maria Gabriella Santillo, in occasione dell’incontro di ieri con Stefano Caldoro, ha dichiarato apertamente la sua disponibilità in vista delle Elezioni Regionali. “Non smetterò mai di battermi per questa terra: sono pronta per una nuova incredibile esperienza al fianco di Stefano Caldoro. Rialzati Campania!”: con questo post pubblicato sulla sua pagina facebook, la Santillo ha sciolto le riserve e manifestato apertura all’adesione alla lista di Fratelli d’Italia nella prossima competizione elettorale. L'articolo Elezioni Regionali: Gabriella Santillo (FdI) propone la sua candidatura ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : È una colossale presa in giro, non vedo l’ora che gli italiani possano esprimere il proprio giudizio su questo gove… - fattoquotidiano : Elezioni Regionali, Zingaretti rilancia l’appello di Conte: “Pd e Movimento 5 stelle siano uniti per sconfiggere le… - vilmamoronese : Siamo tutti al fianco della nostra @val_ciarambino e dei nostri candidati consiglieri, insieme possiamo cambiare in… - VisconteLauzun : @Michele_Arnese @StartMagNews Adesso i media jukebox cominceranno a raccontare alle pecore credulone della grande v… - News_24it : MONTEGRANARO- Stasera il candidato Presidente della Regione, sarà nel fermano, più precisamente a Montegranaro, dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni regionali, comunali e referendum: si vota il 20 e 21 settembre AostaSera Pd, la lista dei candidati per le regionali

PISA — Il Partito Democratico ha chiuso la lista per le elezioni regionali nel collegio pisano ( che copre tutta la provincia ). Otto i nomi in campo ( ricordiamo che si vota con le preferenze ), con ...

Conte, i contiani incalliti e il vero esito del vertice europeo

L’accordo sul Recovery Fund tra il fervore dei contiani doc e il compromesso raggiunto grazie a Merkel e Macron che non hanno appoggiato troppo i cosiddetti Frugali (o è meglio chiamarli Avari?) Per u ...

PISA — Il Partito Democratico ha chiuso la lista per le elezioni regionali nel collegio pisano ( che copre tutta la provincia ). Otto i nomi in campo ( ricordiamo che si vota con le preferenze ), con ...L’accordo sul Recovery Fund tra il fervore dei contiani doc e il compromesso raggiunto grazie a Merkel e Macron che non hanno appoggiato troppo i cosiddetti Frugali (o è meglio chiamarli Avari?) Per u ...