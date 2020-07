Coronavirus, cala l’età dei contagiati: sei su 10 hanno meno di 50 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Iss, cala l’età media dei positivi al Covid in Italia Sei persone su dieci tra quelle contagiate dal Covid hanno meno di 50 anni, un dato che fa scendere l’età mediana dei positivi dai 61 anni registrati dall’inizio della pandemia ai 43. È quanto emerge dall’infografica settimanale pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss), che riporta i dati relativi agli ultimi 30 giorni, aggiornati al 20 luglio. Le nuove rilevazioni mostrano un cambiamento della popolazione dei positivi al Covid anche per quanto riguarda il sesso dei pazienti: la percentuale di donne che hanno contratto il virus nell’ultimo mese, infatti, è scesa al 47 per cento. Per capire meglio questa mutazione, basta guardare la concentrazione dei ... Leggi su tpi

