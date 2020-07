Tra Aurora e la Ferragni, Renzi ormai è ridotto a influencer (Di lunedì 20 luglio 2020) Il dibattito in Europa sul Recovery Fund? Il problema della cassa integrazione non pagata dall'Inps? Il mancato rinvio delle scadenze fiscali che tormentano le partite Iva? Il quadro politico non è mai stato così ricco di spunti, eppure l'ex premier Matteo Renzi, impegnato in giro per l'Italia per la presentazione del suo ultimo libro "La mossa del cavallo" preferisce completare la sua trasformazione in influencer dedicando i suoi pensieri ai due casi "social" del momento: la foto pubblicata da Instagram da Aurora Ramazzotti in cui la figlia di Eros si mostra senza filtri, brufoli compresi, e il servizio di Vogue dedicato a Chiara Ferragni e realizzato nei corridoi degli Uffizi, a Firenze. « Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker, ha pubblicato questo ... Leggi su iltempo

Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker, ha pubblicato questo post. Ci vuole grande coraggio per apparire come si è - senza nascondere piccoli difetti che tali in realtà non ...

