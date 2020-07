Rampelli: «Il rapporto con l’Europa è malato. La Germania più “buona”? Tutta apparenza» (Di lunedì 20 luglio 2020) «Ascoltando le parole di Conte mi è tornato in mente quando, in piena emergenza sanitaria, con l’Europa che cincischiava, io ammainai la bandiera dell’Unione europea nel mio studio. La misi nel mio cassetto e dissi: forse ci vediamo più tardi». Ad affermarlo è Fabio Rampelli, ospite della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus. Rampelli: «Se ci fosse una seconda ondata…» «E non mi pento di averlo fatto. L’Europa non ha ancora mosso un dito», continua l’esponente di FdI. «E stiamo parlando oltretutto di fondi che dovrebbero servire per l’emergenza sanitaria. Se ci fosse una seconda ondata in autunno, si rischia che questi fondi siano in ritardo anche per la eventuale nuova emergenza». «Non hanno ancora erogato ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli rapporto Ue: Rampelli (Fd'I), rischio è che fondi siano in ritardo se arrivasse seconda ondata Agenzia Nova Ue: Rampelli (Fd'I), rischio è che fondi siano in ritardo se arrivasse seconda ondata

Roma, 20 lug 08:48 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fd'I), intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul Consiglio europeo in corso ha detto: “Ascoltando le par ...

MEZZOGIORNO/ Rampelli (FdI): scuola e turismo per salvare il Sud dopo il Covid

Dopo mesi di blocco delle attività economiche, produttive e delle relazioni sociali, quando finalmente il Mezzogiorno poteva ricominciare a respirare godendosi il mare e attirando con le sue bellezze ...

Roma, 20 lug 08:48 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fd'I), intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul Consiglio europeo in corso ha detto: “Ascoltando le par ...Dopo mesi di blocco delle attività economiche, produttive e delle relazioni sociali, quando finalmente il Mezzogiorno poteva ricominciare a respirare godendosi il mare e attirando con le sue bellezze ...