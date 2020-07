Juventus campione d’Italia se… Tutte le combinazioni (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus potrebbe diventare campione d’Italia al termine della partita contro l’Udinese: Tutte le combinazioni La Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia al termine della partita di giovedì contro l’Udinese, di conseguenza con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato di Serie A. Il nono titolo consecutivo è davvero a un passo dai bianconeri dopo il successo sulla Lazio. Per la conquista matematica della vetta, alla squadra di Maurizio Sarri occorrerà una vittoria con i friulani e un pareggio oppure vittoria della Fiorentina in casa dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

