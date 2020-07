Inter e Nike presentano la maglia away 2020/2021 (Di lunedì 20 luglio 2020) Presentata la maglia away dell’Inter per la stagione 2020/2021 Il giorno dopo il pareggio contro la Roma, l’Inter insieme alla Nike hanno presentato quella che sarà maglia away dei nerazzurri nella stagione 2020/2021. La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una reInterpretazione innovativa dello stile tradizionale del club. Dopo una stagione di trasferte in color acquamarina, l’Inter ritorna alla tradizionale maglia bianca, questa volta accompagnata da una nuova grafica a rete nerazzurra che rappresenta la community di ... Leggi su intermagazine

