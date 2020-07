Diletta Leotta-Daniele Scardina: vacanze separate (Di lunedì 20 luglio 2020) Daniele Scardina, il fidanzato di Diletta Leotta, è atterrato a Ibiza. La giornalista invece è tornata in Sicilia. Questo accade nelle ultime ore all’interno di una coppia che fino a poche settimane fa sembrava salda, solida. LEGGI ANCHE > Diletta Leotta, dopo il furto, cambia vita Diletta Leotta e le vacanze separate da Daniele Scardina E invece i due hanno iniziato queste prime vacanze lontani, divisi, e i rumors sulla loro separazione trovano forse una nuova risposta. Il pugile in questo momento divide il suo relax con gli amici tra Ibiza e Formentera. Diletta, ha scelto la famiglia come rifugio sereno per staccare dopo il ... Leggi su giornalettismo

