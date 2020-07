Cornetti multi cereali di finta sfoglia con kefir (Di lunedì 20 luglio 2020) Per una colazione all’insegna del benessere, oggi vi propongo dei buonissimi Cornetti multi cereali. Un impasto di pasta brioche, fatta con la farina mista di cereali e semi; morbidi e soffici sono preparati con un yogurt di kefir, zucchero di canna e poco burro. Poi leggermente sfogliati con una minima parte di burro fuso; una ricetta facile e tutta da provare. Cornetti multi cereali di finta sfoglia Per il pasto più importante della giornata, non c’è niente di meglio di un cornetto, preparato con un misto di cereali; tra cui l’avena, fiocchi d’orzo e la soia e, semi come quelli di quinoa, lino, amaranto e sesamo. Un vero e proprio mix del ... Leggi su notizieora

