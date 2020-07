Cagliari, Pavoletti: «Voglio giocare prima della fine del campionato» (Di lunedì 20 luglio 2020) Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo recupero dall’infortunio Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Videolina Sport della sue condizioni dopo l’infortunio e degli obiettivi in maglia rossoblù. RECUPERO – «Inizio a stare davvero bene, sono passati 5 mesi dall’operazione e c’è molta fiducia. Ora ho un appuntamento con il chirurgo che mi ha operato per un controllo. L’ultima parola prima di scendere in campo è la sua. Mi sono posto l’obiettivo di scendere in campo prima della fine del campionato. L’hanno presa di buon occhio anche la società e l’allenatore. Io ... Leggi su calcionews24

