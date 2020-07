Bonea, lavori al via per il maxi cantiere viabilità e palestra (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBonea (Bn) – Inizieranno nelle prossime ore i lavori di riqualificazione della viabilità cittadina. maxi cantiere che, a fronte di un investimento imponente pari a 2,3 milioni di euro, permetterà all’Ente guidato dal Primo Cittadino Giampietro Roviezzo, di procedere al “riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali 129, 134 e 135 e delle relative strade di collegamento. Risorse di matrice sovracomunale, costo zero per le casse cittadine, Bonea potrà godere di un intervento che riqualificherà in modo radicale e completo tutto il sistema di viabilità compreso nel perimetro comunale. “Un’azione che conferirà ancora maggiore ... Leggi su anteprima24

Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo Conapo Vigili del Fuoco di Benevento scrive in una nota: “La nostra OS esprime soddisfazione per le iniziative prese dalla Dirigenza in merito alla ris ...

