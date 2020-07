Milan, Rangnick porta con sé Schick (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan inizia a progettare la rosa in vista della prossima stagione. La società rossonera ha scelto per la panchina Ralf Rangnick, il quale potrebbe portare con sé un giocatore ex Roma.IL PROGETTO Rangnickcaption id="attachment 905319" align="alignnone" width="1024" Rangnick Red Bull (getty images)/captionIl progetto Rangnick al Milan consiste nell'inserimento all'interno della squadra di parecchi giovani U25, nel contesto di una rosa già formata dall'ossatura attuale, da rinforzare al massimo con uno o due acquisti di esperienza. Nell'ottica della creazione di un team basato sulla linea verde va inserito l'obiettivo di mercato su cui puntano i rossoneri in vista del prossimo calciomercato.OBIETTIVO Schickcaption ... Leggi su itasportpress

