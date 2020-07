Milan, Pioli e lo screzio con Ibrahimovic: “non so cos’abbia detto quando l’ho sostituito” (Di domenica 19 luglio 2020) Sesta vittoria nelle ultime otto partite per il Milan, lanciato ormai verso la conquista di un prezioso piazzamento in Europa League. I rossoneri schiantano il Bologna e si portano a meno uno dalla Roma, impegnata oggi contro l’Inter. Foto Getty / Claudio VillaInterrogato nel post gara, Stefano Pioli ha parlato del momento positivo della sua squadra, soffermandosi anche sulla reazione di Ibrahimovic al momento della sostituzione: “non ho capito cosa abbia detto Ibra, ma è normale. Devo gestirlo, stiamo giocando ogni tre giorni e viene da un infortunio. E’ un punto di riferimento importante per la squadra, ma ho bisogno che tutti stiano bene. La partita che ci ha dato la svolta è stata quella in Coppa Italia contro la Juventus. Anche se siamo stato eliminati, giocare in 11 contro 10 ... Leggi su sportfair

