Juve-Lazio: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di domenica 19 luglio 2020) La 34esima giornata di campionato chiuderà i battenti lunedì sera con la grande sfida tra Juventus e Lazio che domani sera si affronteranno faccia a faccia all'Allianz Stadium di Torino in quello che si preannuncia un match d'altissima classifica ricco di contenuti e di spettacolo. dove e quando si gioca Il big-match tra Juve e Lazio si giocherà lunedì 20 luglio 2020 all'Allianz Stadium di Torino a porte rigorosamente chiuse come previsto dal protocollo anti-Covid. Fischio d'inizio fissato... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Juve Lazio Juve-Lazio: l'arbitro sarà Orsato Tuttosport Lazio, dal dubbio su Luis Alberto al rientro di Marusic: ecco le scelte di Inzaghi contro la Juve

Poco più di 24 ore ore e andrà in scena la sfida tra Juventus e Lazio. I bianconeri vogliono ipotecare lo Scudetto, i biancocelesti cercano il riscatto dopo settimane difficili. Ancora una volta, però ...

Juventus-Lazio, le designazioni di arbitro e VAR

Juventus-Lazio, l’AIA ha designato l’arbitro del big match di campionato: dirigerà la sfida di domani sera Daniele Orsato L’Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per il ...

