Diga di Campolattaro: la Regione approva il progetto di fattibilità per 480 milioni (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo 40 anni, grazie alla Regione Campania e alla grande collaborazione istituzionale con il Consorzio di Bonifica Sannio-Alifano, con la Provincia di Benevento, l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, l’Ente Idrico Campano e gli Enti Territoriali e Locali coinvolti, diventerà operativo uno dei più rilevanti invasi artificiali del Mezzogiorno. La Diga di Campolattaro in provincia di Benevento. Al convengo tenutosi presso l’Auditorium S. Agostino di Benevento, è intervenuto il Presidente del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, Alfonso Santagata, che nel ringraziare le autorità e Regione Campania per aver tenuto conto delle esigenze del comparto irriguo ha tra l’altro detto: “Grazie alla ... Leggi su anteprima24

