Attimi di paura in Autogrill, donna dimentica la figlia nella stazione di servizio, la piccola di 8 anni impaurita inizia a camminare su un tratto di strada trafficatissimo (Di domenica 19 luglio 2020) E’ successo tutto in un attimo. Una donna si è fermata a una stazione si servizio di Aprilia, sulla Pontina per far rifornimento e non si è accorta che la figlia di 8 anni, nel frattempo, è scesa dal mezzo. La donna, pensando che la figlia dormisse, è ripartita, lasciando la piccola sola nella stazione di servizio. La piccola, impaurita, ha iniziato a camminare sulla Pontina, strada trafficatissima. Per fortuna alcuni testimoni in Autogrill hanno visto tutta la scena e hanno chiamato le forze dell’ordine che sono riuscite a recuperare la ... Leggi su baritalianews

