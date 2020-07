Serie A 2019-2020, partite oggi 34a giornata in diretta su Sky e Dazn (Di sabato 18 luglio 2020) Torna oggi in campo la Serie A con le partite valide per la 34esima giornata. Di seguito il dettaglio della programmazione del turno, con i match visibili a pagamento, su Sky e Dazn. SABATO 18 LUGLIO ore 17.15Verona-Atalanta Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Massimiliano Nebuloni ore 19.30Cagliari-Sassuolo Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)telecronaca Federico Zancan; commento Fernando Orsi; bordocampo Veronica Baldaccini ore 21.45Milan-Bologna Dazn1 (canale 209) DOMENICA 19 LUGLIO ore 17.15Parma-Sampdoria Dazn1 ... Leggi su blogo

La scorsa stagione in Serie A2 è stata quella della definitiva consacrazione ... Non ha mai cambiato maglia, rimanendo nell’organico anche nelle annate vincenti 2017-2018 e 2019-2020 delle due ...

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Franck Kessié, un bomber a sorpresa

La classifica marcatori Serie A continua a vivere del grande duello al vertice fra il capocannoniere Ciro Immobile e il suo nobilissimo inseguitore Cristiano Ronaldo. Nel turno infrasettimanale entram ...

La scorsa stagione in Serie A2 è stata quella della definitiva consacrazione ... Non ha mai cambiato maglia, rimanendo nell'organico anche nelle annate vincenti 2017-2018 e 2019-2020 delle due ...