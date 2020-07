Fondi Lega, due ore di interrogatorio di Luca Sostegni davanti al gip. Poi parla quattro ore con i pm di Milano (Di sabato 18 luglio 2020) Due ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano per Luca Sostegni, 62 anni, fermato mercoledì sera nell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta ipotizzata compravendita gonfiata per un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia Film Commission. E quattro ore davanti al pm Stefano Civardi e al procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco. Il presunto prestanome nel caso Lombardia Film Commission avrebbe fatto ammissioni sui fatti contestati anche le richieste di denaro sarebbero state qualificate come non estorsive. “C’è il segreto istruttorio, c’è un’indagine in corso ad ampio respiro”, ha risposto l’avvocato Daniela ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaMorra63 : 'Mmazza quanto costano cari i capannoni in Lombardia! - M5S_Senato : I fondi della Lega, i silenzi e le minacce - Mov5Stelle : Sul caso ??fondi della Lega?? su cui sta indagando la magistratura ??????? e sui 'custodi' dei conti del Carroccio si… - _gmotta65 : RT @LGmarangon: Fondi alla Lega, le minacce del prestanome Luca Sostegni ai commercialisti del Carroccio: 'Io innesco una serie di situazio… - ElyCoss : RT @AnnaMar74773335: Fondi della Lega spariti nel nulla. Perquisita la fondazione lombarda. Nel mirino l’acquisto di un capannone a prezzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega: un montecatinese arrestato prima della "fuga" in Brasile Il Tirreno Fondi Lega, due ore di interrogatorio di Luca Sostegni davanti al gip. Poi parla quattro ore con i pm di Milano

“C’è il segreto istruttorio, c’è un’indagine in corso ad ampio respiro”, ha risposto l’avvocato Daniela Pulito a chi gli ha chiesto se Sostegni abbia parlato di soldi alla Lega. Da parte di Sostegni ...

Fondi Lega: fermato fa ammissioni ai pm

Legale, soldi alla Lega? C'è indagine ad ampio respiro... (ANSA) - MILANO, 18 LUG - Luca Sostegni, il presunto prestanome nel caso della Lombardia Film Commission, è stato interrogato per almeno ...

“C’è il segreto istruttorio, c’è un’indagine in corso ad ampio respiro”, ha risposto l’avvocato Daniela Pulito a chi gli ha chiesto se Sostegni abbia parlato di soldi alla Lega. Da parte di Sostegni ...Legale, soldi alla Lega? C'è indagine ad ampio respiro... (ANSA) - MILANO, 18 LUG - Luca Sostegni, il presunto prestanome nel caso della Lombardia Film Commission, è stato interrogato per almeno ...