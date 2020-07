Fermato camper in autostrada con all’interno 32 cittadini stranieri (Di sabato 18 luglio 2020) A seguito dell’esponenziale incremento del numero di rintracci di cittadini stranieri in stato di clandestinità nel territorio di questa provincia verificatosi negli ultimi giorni e della conseguente serrata attività investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile sin dai primi rintracci, sono stati organizzati, con l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, servizi specificamente dedicati al contrasto dell’immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla viabilità, sia ordinaria che autostradale, che collega la Slovenia a questo centro cittadino. In tale specifico contesto, nella serata di giovedì, personale della Squadra Mobile si appostava nei pressi della barriera autostradale di Trieste- Lisert (GO) individuando, alle ... Leggi su udine20

Th3P3ck : Arrestato il conducente, un cittadino ucraino, per favoreggiamento dell'immigrazione - Frankydecima : Migranti, fermato un camper con 32 clandestini a bordo - IlFriuli : #Migranti, fermato un camper con 32 clandestini a bordo. La Polizia di Stato ha intercettato il mezzo al casello di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato camper Migranti, fermato un camper con 32 clandestini a bordo Il Friuli Migranti, appello delle forze dell'ordine ai cittadini contro i passeur

La Questura di Udine invita a segnalare la targa dei veicoli che fanno scendere gli stranieri in regione. In 10 giorni 240 rintracci, tra cui donne e bambini Una prima risposta all'incremento del nume ...

Il paradosso di Trieste: più arrivi dai Balcani, ma la Regione taglia i fondi per l’accoglienza

TRIESTE. Gli ultimi sono stati fermati sabato mattina a Palmanova, in provincia di Udine. Erano ammassati in un camper. Ne hanno contati 32, tra cui due donne e due minorenni. La rotta balcanica – non ...

La Questura di Udine invita a segnalare la targa dei veicoli che fanno scendere gli stranieri in regione. In 10 giorni 240 rintracci, tra cui donne e bambini Una prima risposta all'incremento del nume ...TRIESTE. Gli ultimi sono stati fermati sabato mattina a Palmanova, in provincia di Udine. Erano ammassati in un camper. Ne hanno contati 32, tra cui due donne e due minorenni. La rotta balcanica – non ...