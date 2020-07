F1, in Ungheria Hamilton vola e guadagna la pole davanti a Bottas. Le Ferrari in terza fila (Di sabato 18 luglio 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la pole - la sua 90/a in carriera -del gp di Ungheria , terza prova del mondiale di formula 1. Sarà una prima fila tutta Mercedes perché sulla pista dell' Hungaroring il ... Leggi su leggo

Eurosport_IT : Lewis Hamilton si prende TUTTO: pole position, record della pista e aggancio a Michael Schumacher per maggior numer… - Gazzetta_it : Ungheria, pole di #Hamilton, è la n. 90! #Ferrari in terza fila con #Vettel e #Leclerc - ilcirotano : Ungheria, pole di Hamilton, è la n. 90! Ferrari in terza fila con Vettel e Leclerc - - CorSport : #Gp #Ungheria: #Hamilton in pole. #MotoGp, Spagna: super #Quartararo VIDEO?? - FTraiettoria : Lewis Hamilton demolisce il record della pista in Ungheria: è pole! Ferrari alle spalle di Racing Point -