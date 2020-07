Temptation Island 2020, Valeria Liberati: "Devo ringraziare Alesasndro se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me" (Di venerdì 17 luglio 2020) Ieri sera, nel corso della terza puntata di 'Temptation Island 2020', Valeria Liberati, dopo il falò di confronto immediato, ha chiuso definitivamente la sua relazione con Ciavy. Il viaggio nei sentimenti, come rivelato ad 'Uomini e Donne Magazine', ha profondamente cambiato il modo di pensare della donna. Ha maturato, sicuramente, una nuova concezione di coppia:Temptation Island 2020, Valeria Liberati: "Devo ringraziare Alesasndro se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me" 17 luglio 2020 15:30. Leggi su blogo

