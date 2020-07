Niente Cig a bar e ristoranti: così uccidono Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Il telefono delle associazioni di categoria, ieri, scottava. Tutti a chiamare e a fare questa domanda: «Ma cosa devo fare ora? Richiamare i miei dipendenti al lavoro? Metterli in ferie?». La cassa integrazione è scaduta e fino al 17 agosto non si può licenziare; se il Governo non si affretterà a firmare la proroga migliaia di dipendenti attualmente in cig dovranno tornare alle loro mansioni o, in alternativa, il datore di lavoro potrà metterli in ferie, forzate naturalmente, e comunque da pagare. Una situazione a dir poco complicata che sta tenendo sulle spine la quasi totalità delle aziende Romane «costrette» proprio per non licenziare a mettere i dipendenti in cassa integrazione straordinaria, che in un modo o nell'altro, in ritardo e in alcuni casi ancora da pagare, è stata una bella boccata d'ossigeno ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Niente Cig Trasporti, Colaceci: "Settore riparte, Cotral pronta a investire e niente cig" - DIRE.it Dire Niente sostituzioni Casellanti dell’A22 in sciopero il 26

PEGOGNAGA Le segreterie e le Rsa confederali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Traspoprti hanno proclamato per domenica 26 luglio quattro ore di sciopero, per esattori e gestori di tratta, in concomitanza ...

Ast: niente accordo su cassa integrazione ex Covid. L’azienda, prevalga la responsabilità

Niente accordo tra Ast ed Rsu sulla cassa integrazione ex Covid avviata dall’azienda tra il 1° e il 12 luglio. L’intesa, infatti, in seguito all’esame congiunto della procedura, non è stata firmata “e ...

