L’estate dei guai di Salvini tra indagini e sondaggi: cosa c’è dietro lo sbrocco su Twitter (Di venerdì 17 luglio 2020) “La pazienza delle persone perbene ha un limite, da oggi querelo chiunque accosti il mio nome a gente mai vista né conosciuta. Coi diffamatori di professione ci vedremo in Tribunale, sperando di non trovare un Palamara qualunque”: ieri Matteo Salvini è sbottato su Twitter dopo la vicenda della Lombardia Film Commission che ha portato al fermo di Luca Sostegni che secondo gli inquirenti stava scappando in Brasile. Emanuele Lauria su Repubblica racconta che l’uscita è conseguenza del timore di essere inseguito, nelle sue incursioni estive da un capo all’altro della Penisola, dagli spettri dell’inchiesta di Milano. La strada è già più ripida del previsto. Il Carroccio nei sondaggi è in costante calo: nel giro di un anno, da un Papeete all’altro, ha perso ... Leggi su nextquotidiano

istsupsan : Vivere l'#estate pienamente ma in sicurezza ??????#pernontornareindietro?????????? Guarda il video dei ricercatori dell… - adelphiedizioni : Novità in libreria: Osborne, 'L’estate dei fantasmi” Tre Simenon negli Adelphi: 'Il viaggiatore del giorno dei Mor… - neXtquotidiano : L’estate dei guai di #Salvini tra indagini e sondaggi: cosa c’è dietro lo sbrocco su Twitter - opusdeich : Per san Josemaría #riposare 'non è un ozioso dolce far niente, bensì cambiare occupazione, dedicarsi per un certo t… - karly_juno : Gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita ?? ?? L'Estate Addosso de Jovanotti -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate dei Dolomiti, super tormenta di neve in Marmolada: «Buona estate» Corriere TV